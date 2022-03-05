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Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda (Muhtemel 11ler)

Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı geri sayım sürüyor. Son 10 maçında galibiyet yüzü görmeyen Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 28. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan iki Karadeniz takımı, 3 puana odaklanmış durumda. Peki, Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı kanal ve saat bilgisi

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Çaykur Rizespor , Süper Lig'in 28. haftasınd Giresunspor ile mücadele edecek. Rizespor'da, Baiano ile Boldrin cezalı, Umar ise sakat. Giresunspor'da da Arda Kılıç, Zeki Yavru ve Erol Can sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.

Son 10 maçından mağlup ayrılan Çaykur Rizespor, 27 maç sonunda 23 puan ile ligin 19. sırasında yer alıyor. Rakibi Giresunspor ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Giresunspor muhtemel 11'ler:

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Gedson, Phiri, Boyd, Mendes, Yusuf, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Chiquinho, Serginho, Muhammed, Diabate, Umut

Çaykur Rizespor - Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Giresunspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak

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