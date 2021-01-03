Canlı | Rizespor Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor...

RİZESPOR 1-0 GENÇLERBİRLİĞİ

GOL: 8' Skoda

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Dabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio



BERAT ÖZDEMİR KADRODA YOK



Gençlerbirliği'nde Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Berat Özdemir, Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maç öncesi yaptığı açıklamada "Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat Özdemir'in test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor karşılaşmasında aramızda olacak" diye konuştu.

Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 13.30'da başladı. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Çaykur Rizespor – Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor.

İSTATİSTİKLER



Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.



Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı 14 karşılaşmada sahadan 5 galibiyet 4 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Karadeniz ekibi 19 puanla 12. sırada yer alıyor.



Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı. Başkent ekibinin ligde 15 puanı bulunuyor.

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