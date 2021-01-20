Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçı saat kaçta?

Geçen sezon Gaziantep FK ile oynadığı iki maçı da kaybeden Rizespor, Süper Lig tarihinde ikiden fazla karşılaştığı 43 takım arasında sadece Karşıyaka'yı mağlup edemedi. Gaziantep FK'nın geçen sezon iki Süper Lig maçında da mağlup ettiği tek rakibi Rizespor'du. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Rizespor, daha önceki 14 karşılaşmanın sekizinden mağlup ayrılmıştı. Süper Lig'de oynadığı son 17 maçın sadece birini kaybeden Gaziantep FK, tek mağlubiyetini son dış saha karşılaşmasında aldı. Kırmızı-siyahlılar, Mart 2020'den bu yana üst üste iki deplasman maçından puansız ayrılmıyor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda kalesine en fazla isabetli şut gelen takım Rizespor. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig karşılaşmalarında en fazla puan kaybeden iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde hiçbir takım ilk 15 dakikalarda Gaziantep FK'dan daha fazla gol atamazken; aynı zaman diliminde Rizespor'dan daha fazla gol yiyen tek ekip ise Antalyaspor. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün yedisinde Milan Skoda'nın doğrudan katkısı var. Bu katkıları çıktığı son sekiz karşılaşmada yapan Skoda, bu sezon görev yaptığı ilk yedi maçta bir golde pay sahibi olabilmişti.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Alexandru Maxim, attığı 10 golün altısını penaltı noktasından kaydetti ve bu şekilde en fazla gol sevinci yaşayan isim konumunda. Gaziantep FK stoperi Papy Djilobodji, geçen sezon Rizespor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında da birer golde pay sahibi olmuştu.

ÇAYKUR RİZESPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Gaziantep FK maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK, BİLAL BAŞACIKOĞLU'NU TRANSFER ETTİ

Gaziantep FK, son olarak Trabzonspor forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattığını duyurdu. Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Trabzonspor forması giyen futbolcu Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Bilal, kulüp tesislerinde başkan vekili Cevdet Akınal ile bir araya gelerek kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bilal Başacıkoğlu'nun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Hücum hattının her mevkisinde forma giyebilen Bilal Başacıkoğlu, armamızın başarısı için ter dökecek. Kendisine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Eksikler

Gaziantep ekibi, sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması nedeniyle kadro kurmakta güçlük çekiyor.

Jefferson'un 3 maç cezalı olduğu kırmızı-siyahlı ekipte Vetrih de kart cezalısı durumunda. Gaziantep temsilcisinde Kana Bıyık ve Dicko'nun sakatlıkları sürerken, takımla çalışmalara katılan Sousa'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖR SUMUDİCA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştığı açıklandı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.