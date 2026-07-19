Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiraladı!

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."