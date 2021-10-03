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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Çaykur Rizespor#Galatasaray
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı, 3 puana ihtiyacı bulunan her iki takım için de kritik bir önem arz ediyor. Ligin ilk haftasından bu yana sadece 1 puan almayı başaran Çaykur Rizespor, yeni hocası Hamza Hamzaoğlu ile galibiyeti hedefleyecek. 11 puan ile ligin 11'inci sırasında yer alan Galatasaray ise galibiyet elde ederek liderlik potasına yeniden girmeyi hedefleyecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı her iki takımın taraftarlarınca yakından takip edilecek. 3 puan alması halinde üst sıralarda yer bulacak olan Galatasaray, galibiyete hasret Çaykur Rizespor karşısında büyük efor sarf edecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray ile karşılaşacak. 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenecek. 

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 40 lig maçından 26'sını Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 92 golüne, yeşil-mavililer 41 golle karşılık verebildi.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 21. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 12, ev sahibi ekip 5 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.
Rize'de Galatasaray'ın 43 golüne, Çaykur Rizespor 24 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 40 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 40 maçın 37'sinde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

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Ç.RİZESPOR: Gökhan, Emirhan, Holmen, Selim, Alberk, Yasin, Dabo, Boyd, Alper, Remy, Bolasie

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alparslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Diagne

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#Çaykur Rizespor#Galatasaray