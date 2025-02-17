Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig’in 24. Hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Galatasaray’ın büyük üstünlüğü göze çarparken, Çaykur Rizespor ise evinde serisini sürdürmenin yollarını arayacak. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 20.00’de oynanacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

📌 Galatasaray üstünlüğü dikkat çekiyor: İki takımın son 10 Süper Lig maçında Galatasaray 8 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor sadece 2 kez kazandı. Son 5 maçta ise Rizespor 19 gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldı.

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📌 Galatasaray deplasmanda güçlü: Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor’a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kazandı. Bu deplasmandaki en uzun galibiyet serisini ise 1988-2005 yılları arasında üst üste 7 maç kazanarak yakalamıştı.

📌 Rizespor iç sahada dirençli: Son 6 iç saha maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Rizespor (4G, 2B), daha uzun bir seriyi en son 2006-2007 sezonunda yakalamıştı.

📌 Galatasaray rekor peşinde: Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 10 deplasman maçının 9'unu kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonda en yüksek dış saha galibiyet yüzdesini (%90) yakalayan takım olma yolunda ilerliyor.

📌 Rizespor'un İstanbul takımlarına karşı şanssızlığı sürüyor: Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcilerini konuk ettiği son 7 Süper Lig maçını kazanamadı (3B, 4M). Bu kötü seriyi sonlandırmak istiyorlar.

📌 Dries Mertens’in asist katkısı: Belçikalı yıldız, bu sezon 7 asist yaparak Galatasaray’a 8 puan kazandırdı. Takımının hücum hattındaki en önemli yaratıcı güçlerinden biri konumunda.

📌 Ali Sowe’nin Galatasaray’a karşı şanssızlığı: Çaykur Rizespor’un son 6 golünün 4’üne imza atan Ali Sowe, Türkiye kariyerinde Galatasaray’a karşı oynadığı 4 maçta gol atamadı. Bu maçta şeytanın bacağını kırmak istiyor.

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📌 Okan Buruk’un İlhan Palut’a karşı üstünlüğü: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde İlhan Palut’a karşı 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bugün de bu seriyi sürdürmek istiyor.