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GeriFutbol Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 05.09.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

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Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpaloyu kiraladı

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