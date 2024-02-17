Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında İsmail Kartal'dan gidişatı değiştiren hamleler! 3 oyuncudan gol ve asistler geldi

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Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

İsmail Kartal, Rizespor karşısında Livakovic, Ferdi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko 11'ini tercih etti.

İLK YARIDA ETKİSİZ OYUN

Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı pozisyonları bulamadı ve devreyi 1-0 geride kapattı. Kartal'ın tercihleri ve oyun anlayışı da eleştiri aldı.

İSMAİL KARTAL'DAN GİDİŞATI DEĞİŞTİREN HAMLELER

İsmail Kartal, ikinci yarının başında oyuna Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi sürdü. Kenara gelen isimler ise Krunic, Cengiz Ünder ve Szymanski oldu.

SERDAR DURSUN 3 DAKİKA SONRA SAHNE ALDI

Fenerbahçe'nin devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Serdar Dursun, oyuna girdikten 3 dakika sonra golü atarken asisti de yine 45'te oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci yaptı.

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MERT HAKAN VE İRFAN DA BOŞ GEÇMEDİ

Mücadelenin 65. dakikasında ise Mert Hakan Yandaş hocasının güvenini boşa çıkarmadı ve Edin Dzeko'nun golünde pası veren oyuncu oldu.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde ise İrfan Can Kahveci maçın skorunu belirledi.

3 OYUNCUDAN DA KATKI

Böylece Mert Hakan Yandaş 1 asist, İrfan Can Kahveci 1 gol, 1 asist ve Serdar Dursun 1 gol üreterek maçı tamamladılar.

SERDAR DURSUN, RİZE'Yİ SEVİYOR

Opta'nın verilerine göre; Fenerbahçe, formasıyla Aralık 2022'den (vs Hatayspor) bu yana ilk kez bir lig maçında ağları havalandıran Serdar Dursun'un, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Çaykur Rizespor (8)

Milli oyuncu, attığı golden sonra kenara koştu ve sevincini teknik direktör İsmail Kartal ile paylaştı.

DZEKO'DAN MERT HAKAN YANDAŞ'A JEST

Dzeko ise attığı golden sonra asisti yapan Mert Hakan Yandaş'ı tribünlere göstererek takımd arkadaşına jest yaptı.

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