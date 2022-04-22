Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında 35 saniyede saha karıştı! Kırmızı gördü, rekor kırıldı

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 34. hafta maçının başında dikkat çeken anlar yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı Haberi Görüntüle

Mücadelenin henüz 35. saniyesinde Rizesporlu Fabiricio Baiano kırmızı kart gördü.

Biaino, ilk olarak Miguel Crespo'ya müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in faul düdüğü çalmasının ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Pozisyonun faul olmadığını düşünen tecrübeli oyuncu, Crespo'nun üzerine yürüdü. Bu esnada araya girmeye çalışan Kim Min-Jae'nin yüzüne gelen darbe sonucu Baiano direkt olarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

4. KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Böylece Fabricio Baiano, bu sezon Süper Lig'de 4. kez kırmızı kart gördü. 29 yaşındaki futbolcu, Sivasspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşısında sahayı terk etmek zorunda kaldı.

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15 YIL SONRA BİR İLK

Baiano, son 15 yılda Süper Lig'de bir sezonda 4 kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.

SON 6 MAÇTA 3 KIRMZI

Süper Lig'de son 6 maçın 3'ünde kırmızı kartla cezalandırılan Brezilyalı futbolcu, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarında sahada kalabildi.

KIRMIZI KART SONRASI ETKİLİ OYUN VE GOL

Kırmızı kartın ardından üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe'de sahneye Diego Rossi çıktı ve topu ağlarla buluşturdu.

ÇİLİNGİR ROSSI

Bu sezon deplasmanda en fazla Süper Lig maçının ilk golünü atan Fenerbahçe oyuncusu Diego Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu, 4 karşılaşmada kilidi açtı.

Fenerbahçe formasıyla 11 gole ulaşan Rossi, 6 da asist yaptı ve toplam 11 gole katkıda bulundu.

GEDSON CEZALI

Karadeniz ekibinde Gedson Fernandes kart cezası nedeniyle bu akşamki zorlu mücadelede takımını yalnız bırakırken, sakatlığı bulunan Phiri ve Kubilay da Fenerbahçe karşısında forma giyemedi.

İRFAN CAN KAHVECİ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçede kadro dışı olan Mesut Özil ile Ozan Tufan ve sakatlığı bulunan Pelkas bu akşamki karşılaşmada forma giymedi. Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Atilla Szalai de bugünkü karşılaşmada yer almadı. Sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında forma giyemeyen İrfan Can, bu akşam Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk 11deki yerine geri döndü.

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