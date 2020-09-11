Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

RİZESPOR - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Yedekler: Zafer, Orhan, Burak, Yasin, Alberk, Nadir, Michalak, Tunay, Kemal, Remy

Fenerbahçe: Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Ozan, Rodrigues, Valencia, Dirar, Sadık, Jailson, Sinan

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmada İsmail Şencan ve Hakan Yemişken yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 11 Eylül Cuma günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma Spor Arena'dan canlı olarak takip edilebilecek.



Fenerbahçe'nin kadrosunda iki eksik

Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde Mert Hakan Yandaş ve Novak yer almadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam ve İsmail Yüksek Rize kafilesinde yer aldı.

Süper Lig'de 39. randevu

Fenerbahçe ile Rizespor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 76 kez havalandırdı, kalesinde ise 39 gole engel olamadı. Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı

Rize'de Fenerbahçe üstün

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları yarın karşılaşacakları Rize'de daha önce 19 lig maçına çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise 23 gol attı.

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