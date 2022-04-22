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Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı

#Rize#Fenerbahçe#Süper Lig
Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Çaykur Rizespor: 0

Fenerbahçe: 0

Goller

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Rize#Fenerbahçe#Süper Lig

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