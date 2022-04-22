Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Çaykur Rizespor: 0
Fenerbahçe: 0
Goller
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun
ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.