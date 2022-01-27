Çaykur Rizespor eski futbolcusu Eren Albayrak'ı transfer etti

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Çaykur Rizespor, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Eren Albayrak’ı renklerine bağladı.

Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu ile bir araya gelen Albayrak, kendisini 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eren Albayrak’a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Hoş Geldin Eren Albayrak 🔥 pic.twitter.com/nhHEIdRm2o — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 27, 2022

23 Nisan 1991 doğumlu Eren Albayrak, Bursaspor Altyapısı ile futbol hayatına başladı. Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Ç. Rizespor, Başakşehir, Konyaspor Júbilo Iwata Japon takım Júbilo Iwata gibi kulüplerde oynayan tecrübeli futbolcu, son olarak formasını giydiği Antalyaspor'dan ayrıldı.