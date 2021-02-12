Çaykur Rizespor Erzurumspor maçı, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. 3 puan alan takımın pota riskinden uzaklaşacağı mücadele, Cüneyt Çakır yönetiminde oynanacak. Mesut Bakkal ve Sumudica'nın en iyi 11'i ile sahaya çıkacağı mücadele, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Çaykur Rizespor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Erzurumspor'u konuk edecek. 12 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligdeki son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Rize temsilcisi, 26 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.



Yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren Tunay Torun ve İsmail Köybaşı, takıma katıldı.



Sakatlıkları nedeniyle tedavi olan Loic Remy ve Erik Sabo ile Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Boldrin ve Emir Dilaver, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.



Sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Fernando Andrade, Godfred Donsah ve Fabricio Baiano ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.