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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında saha karıştı! Josef de Souza'dan Montero'ya sert tepki

#Beşiktaş#Rizespor#Süper Lig
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında saha karıştı Josef de Souzadan Monteroya sert tepki

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor'un Beşiktaş'ı ağırladığı maçın son anlarında çıkan kavga sonrasında her iki takımdan birer futbolcu kırmızı kart gördü. Josef de Souza'nın kırmızı kart gören takım arkadaşı Montero'ya gösterdiği sert tepki de dikkat çekti.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ortalık karıştıÇaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı

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Rize'de oynanan maç, 2-2 eşitlikle sona ererken müsabakanın son anlarında ortalık bir anda karıştı.

Mücadelenin 86. dakikasında Çaykur Rizespor'un deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül, Umut Meraş'a yaptığı faul sonrasından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılırken iki takım futbolcuları birbirine girdi.

MERAŞ DEVAM EDEMEDİ

Gökhan'ın Umut Meraş'a yaptığı faul sonrası Beşiktaşlı futbolcu acılar içinde yerde kalırken oyuna devam edemedi.

Faul sonra Gökhan Gönül kırmızı kart görürken siyah beyazlı futbolcuların tepkisiyle karşılaştı.

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MONTERO TARTIŞMA SONRASI İHRAÇ EDİLDİ

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Montero, Gökhan'ın üzerine yürüdü ve diğer futbolcuların da olaya karışmasıyla iki takım birbirine girdi.

Futbolcular güçlükle sakinleştirilirken Montero ikinci sarı karttan ihraç edildi.

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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında saha karıştı Josef de Souzadan Monteroya sert tepki

JOSEF - MONTERO ARASINDA GERGİNLİK

Öte yandan Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Montero arasında gerginlik yaşandı.

Josef de Souza kırmızı kart gören takım arkadaşı Montero'ya sert tepki gösterdi.

Brezilyalı futbolcu, Montero'nun üzerine yürümek isterken Beşiktaşlı futbolcular araya girdi.

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