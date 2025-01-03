Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı heyecanı en yüksek oranlarla Misli'de!

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İlandır.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

BEŞİKTAŞ SERİ YAKALAMA HEDEFİNDE

İlk 16 maçta 26 puan toplayarak zirvenin 18 puan gerisine düşen ve son 8 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, yeni başkanı Serdal Adalı ile ilk maçını kazanmayı hedefliyor. Son deplasman galibiyeti sevincini 30 Eylül'de yaşayan siyah-beyazlılar, Rize'de kötü gidişatı değiştirmeye çalışacak.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Ev sahibi Rizespor ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Son 3 karşılaşmada yalnızca 1 puan alan İlhan Palut'un öğrencileri, önceki 3 mücadeleden ise 9 puanı cebine koymuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Musrati, Salih, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Immobile

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı son 8 maçın 7’sini kazandı.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşma 2.5 gol üstü bitti.

Beşiktaş, Rizespor deplasmanında oynadığı son 11 maçı kaybetmedi. (9 galibiyet, 2 beraberlik)

Rizespor, ligde evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmezken; Beşiktaş ise deplasmanda oynadığı son 5 maçı kazanamadı.

Rizespor, Beşiktaş ile oynadığı son 22 lig maçını kazanamadı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu maçta kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Mücadelede ev sahibi ekip Rizespor'un kazanırı 2.34 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 3.18 ile dikkat çekiyor. Konuk takım Beşiktaş'ın galibiyetine ise 2.34 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Beşiktaş’ın kazanmasını bekliyor.