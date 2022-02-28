Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan zehir zemberek sözler! "Galatasaray yönetimi beceriksizdir"

Haberin Devamı

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu Galatasaray'a 4-2 yenilirken hakem Ümit Öztürk'ün verdiği penaltı kararları büyük tartışma yarattı.

Müsabakanın ardından hakem kararlarını sert sözlerle eleştiren Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, TV100'e yaptığı açıklamada, "Ümit Öztürk maçı bizden aldı, Galatasaray'a verdi. İlk maçta olduğu gibi yine Galatasaray maçı hak etmedi. Bugün mübarek kandil günü, Şaban ayına giriyoruz. İnsanların emeklerini çalmayın." sözleriyle hakem yönetimine tepki gösterdi.

"LANET OLSUN EMEKLERİ ÇALANLARA"

Maçtan önce MHK Başkanı'nı aradığını ve Ümit Öztürk konusunda çekincelerini dile getirdiğini belirten Tahir Kıran, "MHK Başkanı'nı maçtan önce aradım, 'Bu hakem Galatasaraylı, bizim maça verdiniz ama bir sıkıntı çıkmasın?' dedim. 'Ben ona kefilim.' dedi, şimdi MHK Başkanı gelsin ve kefaletini ödesin" Ayıptır ya. Lanet olsun emekleri çalanlara" diye konuştu.

Haberin Devamı

"GALATASARAY YÖNETİMİ BECERİKSİZDİR"

Galatasaray yönetiminin beceriksiz olduğunu söyleyen Kıran, "Galatasaray yönetimi beceriksizdir. Gedson'u almayı beceremedikleri gibi akıl edip 'Savaşa hayır!' pankartı yaptıramamışlar. Bize geldiler, 'Maça sizin pankartınızla birlikte çıkalım.' dediler. Pankartın üzerindeki Rizespor logosunu görünce vazgeçtiler" dedi.

Tahir Kıran, ayrıca sosyal medya hesabından Ümit Öztürk'ün montajlı bir fotoğrafını paylaşarak "Yorumsuz" notunu düştü.