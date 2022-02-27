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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Fenerbahçe bize çay bile ikram etmedi"

#Çaykur Rizespor#Galatasaray#Fenerbahçe
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Fenerbahçe bize çay bile ikram etmedi

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

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Normal bir lig maçı oynayacaklarını ve hakem kararlarının neticeyi belirlemediği bir karşılaşma olmasını temenni ettiklerini belirten Tahir Kıran, TV100'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a, Göztepe'ye diğer takımlara nasılsa bu maç da öyle bir maç. İyi olan kazansın. Bizim kimseyle alıp veremediğimiz veya kan davamız yok. Büyük bir camianın takımıyla maç yapacağız. Belki yeneceğiz, belki yenileceğiz belki de berabere kalacağız. Tek istediğimiz hakemin neticeyi belirlediği maç olmasın." dedi.

"BİZE ÇAY BİLE İKRAM EDİLMEDİ"

Fenerbahçe ile oynadıkları maç öncesinde kendileriyle ilgilenilmediğini söyleyen Kıran, Galatasaray'dan da bir yetkilinin aramadığını belirterek "Galatasaray camiasından kimse bizi aramadı, bir deplasmana geldiniz bir ihtiyacınız sıkıntınız var mı diye. Kim gelirse gelsin Anadolu kulüplerine güzel yemek yerler, maçı da beraber seyrederler. Fenerbahçe maçına geldik, bize bir bardak çay bile ikram etmediler. Ne yazık ki Galatasaray maçında da böyle olacak. Allah'a şükür bir şeye ihtiyacımız yok ama bu centilmenliktir, sportmenliktir." diye konuştu.

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"AHMET NUR ÇEBİ BİZİ İYİ KARŞILADI"

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin misafirperver yaklaşımından da bahseden Tahir Kıran, "Biz Beşiktaş deplasmanına da geldik. Ahmet Nur Çebi bizi yere baktırmadı. Aradaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Büyük kulüp başkanlığı burnundan kıl aldırmamakla olmuyor. Büyük kulüp başkanlığı dostluk yaparak oluyor." şeklinde konuştu.

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#Çaykur Rizespor#Galatasaray#Fenerbahçe

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