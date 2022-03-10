Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: Alınan kararı destekliyorum, benim kararla alakam yok

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Kulüpler Birliği Vakfı’nın gerçekleştirilen toplantısının ardından Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 5 saatlik bir toplantı yaptıklarını belirten Kıran, “Herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Rizespor olarak fikrimiz MHK’nin aldığı hakemler konusunu destekliyoruz, TFF’yi de destekliyoruz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır’ı maçlarıma istemesem de, isterdim Dünya Kupası’na gitmesini Türk milleti adına. Benim maçlarımda hatalı kararlar verdiği için istemedim ama dünyada bizi temsil edem hakemimiz olduğu için onunla alakalı kararı çok doğru bulmuyorum. Herkes kendi kararını açıklayacak, öyle karar aldık. Geri kalan bütün kararlarda federasyonu destekliyorum. Konuştuğumuz spekülasyonlarda benim alakam yok, olamaz da. İnsanlar algı operasyonu peşindeler. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Çok cesaretli bir karar aldı Ferhat bey. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır alınması gerekiyordu bu kararın. İnşallah buz dağının görünen yüzü diyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Ben şahsen destek vereceğim. Genç hakemlerin vereceği hatalı kararlara da hiç ağzımı dahi açmayacağım. Ama kasıt varsa o durum ayrı. Defter kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Temiz sayfada yeni şeyler olması lazım“ dedi.

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ADİL GEVREK: KARARA KISMEN KATILSAK DA ZAMANINA KATILMIYORUZ

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakemlerle alınan kararlarla ilgili kısmen katıldıklarını ifade ederek, zaman olarak bu duruma katılmadıklarını söyledi.



Kulüpler Birliği Vakfı’nın gerçekleştirdiği toplantının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Alınan hakem kararlarına değinen Gevrek, “Hakemlerle alakalı yapılan operasyon mu diyelim, devrim mi diyelim bilmiyorum. Malatyaspor olarak düşüncelerimizi söylemek istiyoruz. 28. haftasını oynadığımızı şu an bu hakemlerle oynadık. MHK’nin yapacağı bir değişiklik olmalı mıydı? Hepimiz şikayetçiydik. Bizim çok canımız yandı. Zaman zaman sesimizi çıkartmaya çalıştık. Görünen o ki şu an hakemlerle oynanan 28 haftanın gerisine dönüp bakmak lazım. Hakem hatalarından dolayı çok puanlar kaybettik. Görevlerine son verilen hakemlerin kendi adımıza çok maçı var. Bir açıklama yapılmadı, neden alındılar diye. Çoğu hakemlerden şikayetçi olmamıza rağmen hakemler de zan altında kaldı, yönettiği maçlarda kaldı. Onlarla alakalı bir değişiklik yapılmasını desteklerdik ama zaman olarak bugün işin çeyreğine gelmiş dönemde böyle bir şey yapıldığı zaman, bu yönetilen maçlarla alakalı sıkıntı mı var deyip açıklama yapılması gerekir. Biz Malatyaspor olarak çok ciddi puanlar kaybettik hakem hatalarından dolayı. TFF ve MHK’de kabul etti. Ne olacak şimdi bizim puanlar verilecek mi? Ligin zirvesinden olan takımından, UEFA’ya gidecek olan takımlarla, altta olan takımlarla alakalı, onlar bileğinin hakkıyla gelmiştir. Bu hakemlerin yönettiği maçlarda soru işareti bakılıyor. Bu kararın alınmasını bir değişimin yapılması doğru olabilir ama zaman olarak yapılması yanlış. Bu alınan karara kısmen katılsak da, zaman olarak d