Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'dan flaş Bülent Uygun açıklaması!

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile beklenen başarıyı yakalayamadıklarını, karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını hatırlattı.

'ANLAŞMA SAĞLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Teknik direktör arayışlarının devam ettiğini dile getiren Kartal, "Amacımız takıma dokunuşu ile pozitif enerji sağlayacak biri ile çalışmak. Bu konuda kendilerine güvendiğimiz bazı isimlerle görüştük. Hepsi ile çok sıcak görüşmelerimiz oldu. Teknik direktör arayışımızda Bülent Uygun hocamız ile önemli mesafe katettik. Yarın yapılacak görüşmeler ile çok büyük bir aksilik çıkmazsa anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

'ŞİMDİ ELEŞTİRİ ZAMANI DEĞİL'

Bülent Uygun'un Rize kökenli olduğunu vurgulayan Kartal, "Hocamız şehri tanıyor. Biz de kendisine her türlü desteği vereceğiz. Yönetim olarak uyum içinde çalışan bir ekibiz. Hocamızın da takım içinde uyumu ve pozitif enerjiyi yakalayacağına yürekten inanıyoruz. Şimdi eleştiri zamanı değil. Elbette hataların farkındayız ama şimdi birlik olup yeniden ayağa kalkma ve yukarılara tırmanma zamanı." ifadelerini kullandı

Son olarak Denizlispor'da görev yapan Bülent Uygun, bu sezon takım çalıştırmadı.