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GeriFutbol Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal PFDK'ya sevk edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 19:45 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal PFDK'ya sevk edildi

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal PFDK'ya sevk edildi

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fatih Karagümrük maçının ardından sosyal medyadan sportmenliğe aykırı açıklama yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları mücadeledeki hakaretleri ile müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar sebebiyle Hasan Kartal'ın PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı müsabakadan sonra Çaykur Rizespor Kulübünün de sosyal medya hesabından yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Hatayspor'un ise Galatasaray maçında 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

Göztepe Kulübü oyuncularından Alparslan Öztürk'ün de Hes Kablo Kaysersipor mücadelesinde hakareti sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği duyuruldu.

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