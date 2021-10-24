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Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Geride kalan 9 haftayı unuttuk

#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Selim Selimoğlu
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Geride kalan 9 haftayı unuttuk

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, “Biz geride kalan 9 haftayı unuttuk. Şu andan itibaren bence galibiyeti de unutmamız, hemen önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz” dedi.

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Süper Lig’de sezona Bülent Uygun ile başlayıp, ligin 7’nci haftasında yollarını ayırarak teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Hamza Hamzaoğlu’nu getiren Çaykur Rizespor, geride kalan 10 haftalık bölümde 8 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayarak ligin son sırasında yer aldı. Yeşil mavili takım, 165 gün sonra, ligin 10. haftasında ilk kez dün kendi evinde konuk ettiği Kasımpaşa’ya karşı 90+11’inci dakika bulduğu golle galip geldi. Rizespor'un 26 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan da, kurtarışlarıyla takımının 3 puan almasında önemli rol oynadı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Son derece önemli bir 3 puanı aldıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Selim Selimoğlu, “Futbolcu arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Biz geride kalan 9 haftayı unuttuk. Şu andan itibaren bence galibiyeti de unutmamız, hemen önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

"HAKEMLERLE ALAKALI ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM SONUÇLAR VAR"

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Hakemlerle alakalı çok üzüldüğü sonuçlar olduğunu söyleyen Selimoğlu, “Takımımız gerçekten futbolda olmaması, yaşanmaması gereken her şeyi yaşadı. Birçok hatalar var, prensip olarak hakemler hakkında çok konuşmuyorum ama hakemlerle alakalı gerçekten çok üzüldüğüm sonuçlar oldu. Sonrasında zaten bütün Türkiye kamuoyu bunları izledi, onların takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

"LİGİN ÜST SIRALARINA DOĞRU TIRMANACAĞIZ"

Bu saatten sonra kimsenin bir mazeret uydurma lüksünün olmadığını vurgulayan Selimoğlu, “Şu anda sakatlıklar vesaire kimsenin bir mazeret uydurmak gibi bir lüksü de yok. Bundan sonra önümüzdeki maçlara çok ciddi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızı sevindirmek, kulübümüzün tarihine yakışır şekilde, onu gerektiği mertebelere çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah güzel galibiyetlerle ligin üst sıralarına doğru tırmanacağız. Futbolda yaşanması muhtemel her şeyi yaşadık, şans faktörü de bizimle birlikte değildi. Bu konuda doktorlarımız, terapistlerimiz herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, birçok konu da çözüldü. Şu anda Ronaldo Mendes haricinde takımımızda sakat bir oyuncumuz da kalmadı. Umarım bundan sonra bu tarz sakatlıklar, şanssızlıklar yaşamayarak lige devam eder ve iyi sonuçlar alırız” dedi.

"ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

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Bu sefer şansın kendilerinden yana olduğunu ve şeytanın bacağını kırdıklarını söyleyen Selim Selimoğlu, “Bu sefer gerçekten şans bizden yanaydı, biz güldük. Kasımpaşa Kulübü'nü de tebrik ederiz, onlar da güzel bir oyun sergilediler. Biz kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonra inşallah talih yine bizimle birlikte olur. Futbolda şans çok önemli bir faktör, şeytanın bacağını kırdığımıza inanıyoruz, umarım devamı da gelir” şeklinde konuştu.

"HOCAMIZIN GELİŞİ İLE OYUNCULARIN MOTİVASYONU ARTTI"

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Bülent Uygun ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Hamza Hamzaoğlu’nun getirilmesini takım motivasyonu açısında değerlendiren Selimoğlu, “Hocamızın gelişi, oyuncu arkadaşlarımızın üzerinde ekstra bir motivasyon yarattı. Hocamız kıymetli bir teknik adam, takımda da bunu hem teknik olarak hem de oyuncuların potansiyelinde görüyoruz. Her hafta üzerine koyuyorlar, daha iyi de olacaktır diye düşünüyorum” dedi.

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#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Selim Selimoğlu

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