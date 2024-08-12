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Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor Başakşehir canlı anlatım

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#Çaykur Rizespor#Başakşehir#Süper Lig
Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda Çaykur Rizespor Başakşehir canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 09:28

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Çaykur Rizespor, Başakşehir'i sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Peki, Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Çaykur Rizespor Başakşehir canlı yayın kanalı ve saati...

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Çaykur Rizespor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig 1. hafta maçları kapsamında bu akşam Çaykur Rizespor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş ve maçın saatiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Merak edenler için karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Çaykur Rizespor Başkaşehir maçı saati ve kanalı...

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 21.00'de Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak. Karşılaşma beINS Sporst HD1'den naklen yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 19. KARŞILAŞMA

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 21.00’de Başakşehir’i konuk edecek. İki takım bugüne kadar Süper Lig’de 18 defa karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Rizespor, 3 müsabakayı kazanırken Başakşehir ise 12 defa galibiyet ile sahadan ayrıldı. Taraflar arasındaki 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Rizespor, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken, Başakşehir ise 37 gol attı.

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#Çaykur Rizespor#Başakşehir#Süper Lig

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