Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı saat kaçta? Maç önü notları ve istatistikler

Antalyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını kazanan Rizespor, lig tarihinde rakibini iç sahada üst üste iki kere mağlup edemedi. Rizespor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek yenilgisini geçen sezon aldı.

2020/21 Süper Lig sezonunda deplasmanda Antalyaspor'dan daha az net gol pozisyonuna giren sadece iki takım var: Rizespor ve Trabzonspor. Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 20 Ocak 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu, Çaykur Rizespor forması giyen Milan Skoda.

Rizespor, Antalyaspor santrforu Adis Jahovic'in son üç Süper Lig sezonunda da gol attığı ilk takım olabilir.

Antalyaspor stoperi Ersan Gülüm, takımının formasıyla ilk Süper Lig golünü Rizespor filelerine göndermişti. Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mart 2007'deki yenilgiden bu yana Rizespor'a Süper Lig'de mağlup olmuyor.

Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı saat kaçta?

Çaykur Rizespor Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu sezonki ilk dış saha galibiyetini 14. haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta almak istiyor. Ligde 13. haftayı Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada 2-0 yenerek tamamlayan kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla puan cetvelinde üç sıra yükseldi.

Geride kalan 13 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 17 puana ulaşan Akdeniz ekibi, 14. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor'u da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Rize'de üç puan hedefi

Bu sezon şu ana kadar deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, dış sahada ilk üç puan sevincini Rize deplasmanında yaşamayı hedefliyor.

Antalyaspor sahasındaki 7 iç saha mücadelesinde ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Süğlün: Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz

Son üç lig maçında da kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlılar, Rize'den üç puanla döneceğine inanıyor.

Kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları yükselişi Çaykur Rizespor maçında sürdürmeyi planladıklarını anlatan Süğlün, şöyle konuştu:

"Kaliteli bir kadroya sahibiz. Rizespor'da kaliteli bir ekip. Biz her maçımıza galibiyet için çıkıyoruz. Rizespor maçında da sahaya bu hedefle çıkacağız. Ligde yükselişe geçtik. Tek düşüncemiz bu iyi gidişatı devam ettirmek. Rize'den mutlu döneceğimize inanıyoruz."

Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Tomas: İstifa düşünmüyorum

Çaykur Rizesor Teknik Direktörü Stjepan Tomas,ÿBen işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum dedi.

Çaykur Rizepsor Süper ligin 14. Haftasında yarın saat 19.00da evinde konuk edeceği ÿFraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor teknik direktörü Stjepan Tomas, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirerek Karadeniz derbisinde maalesef kaybettik. Çok üzüldük. 1-0 öndeyken maalesef olmadı artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki Antalya maçı da bizim için çok önemli. Bu hafta çok iyi çalıştık, onları iyi kapatarak, doğru cevap vererek 3 puanı alacağız diye konuştu.

Tomas hakkındaki eleştirilere ve istifa tepkilerinede yanıt vererek, "Ben işime bakıyorum eleştirileri dikkate almıyorum, istifa düşünmüyorum. Sakatlıklar var eksikler var ama geniş bir kadromuz var. Devre arasına kadar fazla puan toplama hedefindeyiz. Devre arasında 2-3 transfer yapabiliriz açıklamasında bulundu.

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