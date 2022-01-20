Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Yoğun kar yağışı sebebiyle 23. dakikada yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabaka, kaldığı yerden devam ediyor.
CANLI SKOR: ÇAYKUR RİZESPOR 2-1 FRAPORT TAV ANTALYASPOR
35' Haji Wright, 45+1 Pohjanpalo (P), 59' Gökhan Gönül
İkinci yarı oynanıyor...
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Emir Han, Cemali, Boldrin, Baiano, Sabo, Alper, Deniz, Pohjanpalo.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Haji, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Ghacha, Bünyamin, Veysel.