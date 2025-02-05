Çaykur Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı, Türkiye Kupası A Grubu kapsamında yapılacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Çaykur Rizespor, sahasında rakibini ağırlayacak ve bu karşılaşma, takımın kupadaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Ankaragücü ise, deplasmanda galip gelerek hem moral bulmayı hem de gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası A Grubu mücadelesi kapsamında Çaykur Rizespor - Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün saat 18.00'de A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.