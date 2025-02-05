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Çaykur Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Ankaragücü#Türkiye Kupası
Çaykur Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 12:19

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ile Türkiye Kupası A Grubu karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. İki ekip, bu sezondaki form durumlarını ve mücadeleci kimliklerini gözler önüne serecek. Peki, Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı, Türkiye Kupası A Grubu kapsamında yapılacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Çaykur Rizespor, sahasında rakibini ağırlayacak ve bu karşılaşma, takımın kupadaki iddiasını sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Ankaragücü ise, deplasmanda galip gelerek hem moral bulmayı hem de gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamak istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası A Grubu mücadelesi kapsamında Çaykur Rizespor - Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele, bugün saat 18.00'de A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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#Çaykur Rizespor#Ankaragücü#Türkiye Kupası

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