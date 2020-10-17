Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor 4 haftada galibiyet alamadı. Bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki başkent temsilcisi, ilk 3 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor'a yenilirken, Demir Grup Sivasspor'la berabere kaldı.



Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü bugün saat 13.30’da Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek olan maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.



Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor.