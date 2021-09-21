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Çaykur Rizespor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Rize#Altay#Sporanasayfa
Çaykur Rizespor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Çaykur Rizespor Altay maçı, ev sahibi ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Sezon başından bu yana sadece 1 kez beraberlik elde eden Çaykur Rizespor, Altay karşısında galibiyet alabilmek için sahaya çıkacak. Altay ile 19 kez karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik ile ayrıldı. Peki, her iki şehirde de yakından takip edilecek olan Çaykur Rizespor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Çaykur Rizespor Altay maçı ile Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadeleleri devam ediyor. İlk 5 haftada sadece bir beraberlik alan ve geriye kalan tüm maçları kaybeden Çaykur Rizespor,  Mustafa Denizli'nin öğrencileri karşısında galibiyet arayacak. Peki, Çaykur Rizespor Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR ALTAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Altay'ı konuk edecek. 21 Eylül Salı günü saat 17.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Gökhan Gönül, sahalarında oynayacakları Altay maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.

Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.

Bahaneleri geri bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Bunun gibi bir sürü bahane var artık bu bahaneler bitti. Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden hiç kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız." diye konuştu.

Gökhan, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Alper Potuk ise iyi bir sezon başlangıcı yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hepimizi zaten derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha yeni bir takımız. Kolay bir şey değil. taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. taraftarlarımız bugün sahamızda oynayacağımız Altay maçının son dakikasına kadar bizim yanımızda olsunlar. Biz kazanmak için bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç bitmeden olumsuz bir şey olmasın. Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi alırız."

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#Rize#Altay#Sporanasayfa