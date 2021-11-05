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Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Alanyaspor
Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Çaykur Rizespor: 1

Alanyaspor: 0

Goller: 11' Selim Ay

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Sabo, Boldrin, Boyd, Pohjanpal

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Candeias, Efecan, Emre Akbaba, Babacar

Süper Lig'de çıktığı son yedi deplasman maçının birini kaybeden ve puan aldığı karşılaşmalarda sadece üç gol yiyen Alanyaspor, tek yenilgisini aldığı Hatayspor karşılaşmasında kalesinde beş gol gördü. Çaykur Rizespor bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından puansız ayrılan üç takımdan biri. Alanyaspor ise en fazla karşılaşmada açılış golünü atıp mağlup olmayan ekip konumunda. Çaykur Rizespor'un Alanyaspor'a Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Rick Boldrin'in doğrudan katkısı var.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Damjan Djokovic, bu gollerin tamamını duran toptan kaydetti. Son üç Süper Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağlayan Efecan Karaca, sezonun ilk altı karşılaşmasında sadece bir gol kaydedebilmişti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Süper Lig kariyerinde mağlubiyet almadan en fazla karşılaştığı meslektaşı Bülent Korkmaz. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın Süper Lig kariyerinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Çaykur Rizespor.

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ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Alanyaspor

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