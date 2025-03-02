Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı ile Süper Lig heyecanı devam ediyor. Son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, hem rakibine karşı ilk kez lig dublesi yapmak hem de bu rekabet tarihinde üst üste üç galibiyet alan ilk taraf olmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

ÇAYKUR RİZESPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig kapsamında oynanacak Çaykur Rizespor - Alanyaspor karşılaşması 2 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

🔹 Çaykur Rizespor, Süper Lig tarihinde iç sahada mağlubiyet yaşamadığı takımlar arasında Alanyaspor'dan (2 galibiyet, 4 beraberlik) daha fazla ağırladığı tek ekip Konyaspor.

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🔹 Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazandı (2-1 ve 1-0). Akdeniz ekibi, bu kez hem rakibi karşısında ilk kez lig dublesi yapmak hem de bu rekabet tarihinde üst üste üç galibiyet alan ilk takım olmak istiyor.

🔹 Çaykur Rizespor, Süper Lig’de oynadığı son maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Ancak, Karadeniz ekibi Kasım-Aralık 2024’ten (3 galibiyet) bu yana üst üste iki veya daha fazla galibiyet serisi yakalayamadı.

🔹 Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig’de çıktığı son yedi deplasman maçında yalnızca bir kez galibiyet alabildi (3 beraberlik, 3 mağlubiyet). Tek galibiyetini, kalesini gole kapattığı tek maçta Göztepe’ye karşı aldı (1-0).

🔹 İç sahadaki altı maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray’a karşı sona eren Çaykur Rizespor, Ağustos-Eylül 2024’ten bu yana sahasında üst üste iki karşılaşmayı puansız geçmiyor.

🔹 Bu sezon Süper Lig’de maçların son 15 dakikasında Alanyaspor’dan (4) daha az gol yiyen tek takım Fenerbahçe (3). Çaykur Rizespor ise toplam gollerinin %20’sini bu periyotta attı (6/30).

🔹 Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçında da gol atan Ali Sowe (6 gol), Opta verilerine göre 2000/01 sezonundan bu yana Karadeniz ekibi adına en uzun seri yakalayan oyuncu oldu.

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🔹 David Akintola, Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 34 Süper Lig maçında 7 asist yaptı. Türkiye kariyerinde formasını giydiği hiçbir takımda daha fazla gol pası veremedi (7; Hatayspor & 3; Adana Demirspor). Akintola'nın Süper Lig'de yaptığı son dört asistin tamamında golü atan oyuncu Ali Sowe oldu.

🔹 Alanyaspor'a karşı teknik direktör olarak ilk dört Süper Lig maçının üçünü kazanan İlhan Palut (1B), sonraki altı karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı (3B 3M).