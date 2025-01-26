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Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı, Süper Lig'in bu haftaki en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. İki takım da ligdeki mevcut pozisyonlarını geliştirmek ve üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Özellikle Çaykur Rizespor, evinde sergilediği güçlü performansla bu karşılaşmada avantajlı taraf olarak görülüyor. Adana Demirspor ise deplasmanda sıkıntılı bir süreç yaşasa da, sahadan olumlu bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 2023/24 sezonu kapsamında Çaykur Rizespor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ