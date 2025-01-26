Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 11:50
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ile Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri futbolseverlerle buluşacak. İki takımın geçmişteki mücadeleleri oldukça çekişmeli geçmiş, Çaykur Rizespor'un son iki Süper Lig maçını kazanması dikkat çekmişti. Peki, Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçı, Süper Lig'in bu haftaki en dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. İki takım da ligdeki mevcut pozisyonlarını geliştirmek ve üç puanı hanesine yazdırmak için sahaya çıkacak. Özellikle Çaykur Rizespor, evinde sergilediği güçlü performansla bu karşılaşmada avantajlı taraf olarak görülüyor. Adana Demirspor ise deplasmanda sıkıntılı bir süreç yaşasa da, sahadan olumlu bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
ÇAYKUR RİZESPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2023/24 sezonu kapsamında Çaykur Rizespor - Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 26 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ÇAYKUR RİZESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Çaykur Rizespor'un Adana Demirspor'a üstünlüğü: Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanmayı başardı. Ancak bu rekabette üst üste üç galibiyet elde ettiği bir dönem henüz yaşamadı.
- Adana Demirspor'un Rize'deki karnesi: Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'a konuk olduğu altı Süper Lig maçında yalnızca bir kez galibiyet alabildi. Bu zafer Şubat 2022'de 3-1'lik bir skorla geldi. Ancak diğer beş karşılaşmada yalnızca iki gol atabildi.
- Rizespor'un iç saha gücü: Çaykur Rizespor, evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmedi (3 galibiyet, 2 beraberlik). Ancak bu serideki son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip, Mart 2014'ten bu yana aynı sezonda üst üste üç iç saha maçında berabere kalmadı.
- Adana Demirspor'un deplasman sıkıntısı: Mustafa Dalcı yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'deki son üç deplasman maçında yalnızca bir galibiyet aldı (2 mağlubiyet). Bu sezon Süper Lig'deki deplasman karnesi genel anlamda istikrarsız bir grafik çiziyor.
- Gol yollarındaki fark: Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de attığı 19 gol ile yakaladığı beklenen gol (xG) değeri arasındaki fark (-7.4) bakımından ligin en şanssız takımlarından biri. Benzer şekilde, Adana Demirspor ise yediği gol sayısı (42) ile beklenen gol değerleri (33 xGA) arasında en büyük fark (+9) bulunan ekip.