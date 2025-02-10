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Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini duyurdu

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#Transfer#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 16:41

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalandığı belirtildi.

İngiliz ekibi ile yapılan anlaşmanın ardından sağlık kontrolünden geçen Abdülkadir Ömür'ün, Çaykur Didi Stadı'nı gezdiği aktarıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Ömür, Rize'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor, iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkarmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim."

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Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür transferini duyurdu

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#Transfer#Süper Lig#Çaykur Rizespor

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