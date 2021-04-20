Çaykur Rizespor 5-3 İttifak Holding Konyaspor (Maç Özeti ve Golleri)

Spor Toto Süper Lig 36. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçta sahadan galip ayrılan taraf, 5-3 gibi farklı bir skorla Çaykur Rizespor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Damjan Dokovic, 27. dakikada Konrad Michalak, 68. dakikada Loic Remy, 74. dakikada Braian Samudio ve 82. dakikada kendi kalesine Adil Demirbağ attı.

Konuk takımın sayıları ise 6. dakikada Guilherme, 11. dakikada Sokol Cikalleshi ve 85. dakikada Artem Kravets'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 42'ye yükselterek 11. sıraya yerleşti. İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanda kaldı ve 13. basamağa geriledi.

Süper Lig'de önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk olurken; İttifak Holding Konyaspor ise sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:

3-2

79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu: 4-2

82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2

85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 5-3

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 5-3 kazandı.

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