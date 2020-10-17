Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü (Maçın özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor ile Ankaragücü, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Abdulkadir Bitigen'in düdük çaldığı maçı ev sahibi ekip 5-3 kazandı.

Çaykur Rizespor'un gollerini 19. dakikada Fernando, 45. dakikada Boldrin, 55. dakikada penaltıdan Loic Remy, 61. dakikada penaltıdan Loic Remy ve 78. dakikada yine Loic Remy attı. Ankaragücü'nün sayılarını ise 6 ve 16. dakikalarda Paintsil, 43. dakikada Torgein Börven kaydetti.

Ankaragücü'nde Alper Potuk 45+3'te ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor'da hat-trick yapan Loic Remy'nin 2. golünde kullandığı penaltı VAR incelemesi sonrası tekrar edildi. Remy yeniden topun başına geçti ve topu yine ağlarla buluşturdu.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini alan Çaykur Rizespor puanını 5'e çıkardı. Henüz galibiyet alamayan Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR 5-3 ANKARAGÜCÜ

GOL: 19' Fernando, 45' Boldrin, 56' Remy (P), 61' Remy (P), 78' Remy / 6' Paintsil, 16' Paintsil, 43' Borven

KIRMIZI KART: 45+3 Alper Potuk

Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

Ankaragücü 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada deplasman ekibi ilk isabetli şutunda öne geçmeyi başardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil'in kontrol edip vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1

10. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine orta iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada sarı-lacivertli ekip 2 farklı üstünlüğü yakaladı. MKE Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2

18. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2

43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3

45+1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti: 2-3

45+3. dakikada Ankaragücü'nde Alper Potuk kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN YARI)

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