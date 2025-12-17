×
Çaykur Rizespor 5-2 Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası)

Çaykur Rizespor 5-2 Gaziantep FK (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 5-2 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında kozlarını paylaştı. 

Evinde oynanan mücadeleyi Rizespor 5-2 kazandı. 

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; Halil Dervişoğlu (4) ve Emrecan Bulut kaydetti. 

Konuk ekibin ise sayıları, Deian Sorescu ve Semih Güler'den geldi. 

Bu sonucun ardından Rizespor, kupaya 3 puanla başladı. Antep ise 0 puanda kaldı. 

Kupanın bir sonraki maçında Karadeniz ekibi, Erzurum FK deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Kocaelispor'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar 

1. dakikada orta sahada topla buluşan Zeqiri'nin soldan ceza sahasına girip yaptığı ortada, arka direkte Halil Dervişoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
21. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol tarafta topu önünde bulan Zeqiri’nin pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
37. dakikada kaleci Erdem Canpolat’ın hatalı pasında ceza sahası içinde Sorescu’nun şutunda top filelere gitti. 2-1

60. dakikasında VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun şutunda kaleci Burak Bozan topu uzaklaştırdı. Ancak penaltı vuruşunda Gaziantep FK’lı oyuncuların ceza sahasına erken girdiğini değerlendiren Kolay penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
64. dakikada Zeqiri’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Emrecan Bulut’un şutunda top ağlara gitti. 4-1
70. dakika sağ kanattan gelişen Taha’nın pasında Halil Dervişoğlu meşin yuvarlağı filelere yolladı. 5-1
90+1. dakikada kaleci Erdem Canpolat’un çeldiği topla buluşan Sehim Güler, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-2

