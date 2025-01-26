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Çaykur Rizespor 3-2 Adana Demirspor (Süper Lig maçı özeti)

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#Rize#Adana#Adana Demirspor
Çaykur Rizespor 3-2 Adana Demirspor (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:50

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.

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Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

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Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ibrahim Olawoyin, 47. dakikada Ali Sowe ve 69. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Adana Demirspor'un golleri ise 52. dakikada Bünyamin Balat ve 83. dakikada Maestro'dan geldi.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 27'ye yükseltti ve 8. sıraya yerleşti, üst üste 4. mağlubiyetini alan Adana Demirspor ise 5 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mocsi, Alikulov, Taha Şahin, Hojer, Varesanovic, Papanikolaou, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Sowe

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Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Tolga Kalender, Semih Güler, Manev, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Ali Yavuz Kol, Maestro, Aksel Aktaş, Alioui, Aymbetov

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#Rize#Adana#Adana Demirspor

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