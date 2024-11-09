Çaykur Rizespor 3-1 Trabzonspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 3-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 23. dakikada Visca ile öne geçerken yanıt 45+10. dakikada Hadziahmetovic'ten geldi.

Dakikalar 71'i gösterdiğinde ise sahneye Akintola çıktı ve Rizespor geri döndü. Son sözü ise 81. dakikada Olawoyin söyledi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 13'e yükseltti. Son 3 maçını kaybeden Trabzonspor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ev sahibi ekip Rizespor’un atağında Sowe'un şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

24. dakikada ceza sahasının içerisinde Ozan Tufan’ın pasında topla buluşan Edin Visca kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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45+3. kaleciden dönen top önüne düşen Varesanovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. VAR’dan gelen ofsayt kararı gerekçesiyle gol iptal edildi.

45+8. savunmadan seken topla ceza sahasının dışında buluşan Hadziahmetovic’in bekletmeen gerçekleştirdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

65. dakikada Olawoyin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe’un vuruşunda top auta çıktı.

72. dakikada Olawoyin’in vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Akintola meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

81. dakikada savunmanın hatasında topu alan Taha'nın pasında arka direkte bomboş durumda Olawoyin meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza.