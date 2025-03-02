Çaykur Rizespor 3-1 Alanyaspor maç özeti (Süper Lig)

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Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, Ghezzal'ın harika golüyle 1-0 öne geçti.

Alanyaspor'da 65. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu Sporar gole çevirerek skorda yeniden eşitliği sağladı.

Golden sonra baskılarını artıran Rizespor, Ali Sowe'un 71. dakikada kaydettiği golle yeniden öne geçti.

Ev sahibi ekipte maçın en etkili isimlerinden olan Ibrahim Olawoyin 85. dakikada sahneye çıkarak attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 3-1

Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. galibiyetini alan Çaykur Rizespor 33 puana yükseldi, Alanyaspor ise 31 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise Galatasaray'ı konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Olawoyin'in yerden pasında topla buluşan Varesanovic'in sol çaprazdan kaleye şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.

29. dakikada Makouta'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Hwang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

42. dakikada Olawoyin'in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Varesanovic'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan Ghezzal'ın ayak içiyle kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

65. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Çaykur Rizesporlu Varesanovic'in topa müdahalesinin ardından VAR sisteminden gelen uyarı üzerine maçın hakemi Ali Şansalan, pozisyonu saha kenarında izledi. Şansalan, Varesanovic'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Sporar, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

71. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Ghezzal'ın sağ kanattan arka direğe havadan gönderdiği topa ayak içiyle vuran Sowe, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 2-1.

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85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in yerden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.