Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK maçı (Maçın özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Teknik direktör Tomas ile yollarını ayırdıktan sonra ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor, ligin en az mağlup olan takımı Gaziantep FK karşısında 3-0 galip geldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. dakikalarda Milan Skoda, 89. dakikada ise Samudio kaydetti.

5 maç sonra galibiyetle tanışan Çaykur Rizespor, puanını 24'e çıkartırken 3. mağlubiyetini alan Gaziantep FK 34 puanda kaldı.



Çaykur Rizespor 3 - 0 Gaziantep FK

GOL: 42', 55' Skoda, 89' Samudio

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya, karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.

42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖR SUMUDİCA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor'un Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştığı açıklandı. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile prensipte anlaşma sağladı.

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Stjepan Tomas'ın görevden ayrılmasının ardından Marius Sumudica ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Görüşmelerin henüz tamamlanmadığını vurgulayan Bakır, "Sumudica ile görüşmeler olumlu ilerlemiş ve prensipte anlaşılmıştır. Kendisi ile son görüşme yapıldıktan sonra bir olumsuzluk çıkmaması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin Sumudica ile 1,5 yıllık anlaşma imzalayacağı öğrenildi.

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