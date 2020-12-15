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Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor 3-0 Eskişehirspor (Maç özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor 3-0 Eskişehirspor (Maç özeti ve golleri)
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Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti ve kupada adını bir üst tura yazdırdı.

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  • Rizespor - Eskişehirspor maçından fotoğraflar
  • Rizespor - Eskişehirspor maçından fotoğraflar
  • Rizespor - Eskişehirspor maçından fotoğraflar
  • Rizespor - Eskişehirspor maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, ilk 15 dakikada bulduğu gollerle Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kemal Rüzgar, 12'de Samudio ve 15. dakikada Tunay Torun kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Sol kanattan ceza sahasına topla giren Samudio’nun pasında Kemal Rüzgar bekletmeden şutunu çekti ve top ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Onur Bulut’un ortasını değerlendiren Samudio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

15. dakikada Yasin’inin vuruşunda Kayserispor defasından seken topu ayağına alan Tunay, ceza sahasının dışından şık bir vuruş gerçekleştirerek topu filelerle buluşturdu. 3-0

38. dakikada Talbi’nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio’nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

İkinci yarı

Birazdan...

Çaykur Rizespor 3-0 Eskişehirspor (Maç özeti ve golleri)

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