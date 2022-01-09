Çaykur Rizespor 2-2 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin 25. dakikasında Batshuayi ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Rizespor, 56. dakikada Pohjanpalo ile skoru eşitlerken 60. dakikada Emirhan İlkhan'ın golüne engel olamadı.

Son sözü ise 68. dakikada bir kez daha Pohjanpalo söyledi.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Beşiktaş, Trabzonspor'un 20 puan gerisine düştü. Rizespor'un puanı ise 18 oldu.

SAHA KARIŞTI, İKİ KIRMIZI KART

Karşılaşmanın son bölümünde gergin anlar yaşandı. Olayların ardından Gökhan Gönül ve Montero kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Batshuayi’in sert şutunda kaleci Gökhan topu çıkarmayı başardı.



13’üncü dakikada sol çaprazdan Güven ile paslaşarak ceza sahasına giren Batshuayi’nin şutunda top kaleci Gökhan’dan sekerek kornere çıktı.



21’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Güven’in şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.



23’üncü dakikada Emirhan’ın vuruşunda ceza sahasında Jesus’un topu elle kesmesi sonucu hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.



24’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



32’inci dakikada Pohjanpalo’nun ceza yayı önünden şutunda topu kaleci Ersin kornere çıkardı.



53’üncü dakikada Emirhan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi’nin şutunda top üstten auta çıktı.



56’ncı dakikada Boldrin’in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Pohjanpalo dokundu. Savunmanın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 1-1.



59’uncu dakikada Boldrin’in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.



60’ıncı dakikada Güven sağ kanatta topu ceza sahasına çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emirhan’ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



67’inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Güven’in sert şutunda topu direk dibinden kaleci Gökhan son anda kornere çıkardı.



69’uncu dakikada Boldrin’in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu Pohjanpalo kafayla dokundu, top ağlarla buluştu: 2-2.



86’ıncı dakikada Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül orta sahada Umut’a faul yapınca ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sırada Montero ile Gökhan arasında yaşanan tartışmaya diğer futbolcularda katıldı. Hakem Montero’ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Montero’ya oyun dışına çıkarken takım arkadaşı Rosier tepki gösterdi. İkili arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.



90’ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan’ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.



90+5’inci Boldrin’in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

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İLK 11'LER

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Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi