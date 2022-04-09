Çaykur Rizespor 2-1 Konyaspor (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Çaykur didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor 26. dakikada Bytqi'nin golüyle öne geçerken yanıt 43. dakikada Bolasie'den geldi.
Konuk ekip 69. dakikada Amilton'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde sahneye Pohjanpalo çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Rizespor'un puanı 29'a yükseldi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren, Fabricio, Gedson, Boyd, Sabo, Bolasie, Cisse.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Bytyqi, Çekiçi, Oğulcan Ülgün, Amir Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi.
Maçtan dakikalar
23. dakikada orta sahadan Eren Albayrak’ın gönderdiği uzun pasta topla buluşan Cisse’nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
26. dakikada ceza sahasının içerisinden sağ çaprazdan Skubic’in vuruşunda kaleci Gökhan’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Bytyqi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
37. dakikada Gedson Fernandes’ten aldığı topla Boyd'un ceza sahasının dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
42. dakikada Gedson Fernandes’in kullandığı kornerde ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde Bolasie’nin şutu ağlara gitti. 1-1
52. dakikada Ponck’dan aldığı pasla ceza sahasına sokulan Bolasie’nin pasında Boldrin topu filelerle buluşturdu ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
58. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Boldrin’in sert şutu kaleci Senic’in kucağında kaldı.
78. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında Pohjanpalo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan xx, Serkan Ok xx, Yusuf Bozdağan xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx (Tarık dk. 76 xx), Gökhan Gönül xx (Cemali dk. 85 ?), Holmen xx, Ponck xx, Eren xx, Baiano xx, Gedson Fernandes xx, Boyd xx, Sabo xx (Boldrin dk. 46 x), Bolasie xx (Umar dk. 63 x), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 63 xxx)
Yedekler: Selim, Alper, Ronaldo Mendes, Phiri, Deniz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Konyaspor: Senic x, Skubic x (Rahmonovic dk. 83 ?), Adil x, Abdülkerim x, Guilherme x, Oğulcan x (Ahmed Hassan dk. 76 x), Hadziahmetovic x, Amilton x, Endri x (Soner dk. 61 x), Zymer Bytyqi x (Michalak dk. 76 x), Cikalleshi xx
Yedekler: Eray, Barış, Alberk, Musa, M'Poku Ebunge, Ekrem
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bolasie (dk. 42), Pohjanpalo (dk. 78) (Çaykur Rizespor), Bytyqi (dk. 26) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Amilton (dk. 69), Rahmonovic (dk. 90+6) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Holmen, Sabo, Gedson (Çaykur Rizespor),