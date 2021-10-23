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Çaykur Rizespor 2 - 1 Kasımpaşa (Maç özeti)

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Kasımpaşa
Çaykur Rizespor 2 - 1 Kasımpaşa (Maç özeti)

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip 90+11'de bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının fotoğraflarıÇaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının fotoğrafları
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının fotoğrafları

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Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

İlk 9 haftada galibiyetle tanışamayan ve 8 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa karşısında son verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Cemali Sertel ve 90+11'de Selim Ay kaydetti. Kasımpaşa'nın sayısı, 62. dakikada penaltıdan Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretine son veren Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti. Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ilk isabetli şutta ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Bolasie'nin sağdan ceza yayı üzerine ortasında Boldrin topu Phiri'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun geri pasında yaklaşık 30 metreden Cemali Sertel'in sert şutunda, top filelere gitti: 1-0
35. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARI

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55. dakikada Hajradinoviç'in ara pasında ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un dönerek vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.
56. dakikada Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1
67. dakikada Hajrodinoviç'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Travnik'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çelmeyi başardı.
72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Travnik'in geri pasında Umut Bozok'un bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.
90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Umar'ın altı pas içerisine yerden pasında, Remy kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya topu auta vurdu.
90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye filelere gönderdi: 2-1

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Phiri (Dk.87 Sabo), Dabo (Dk.73 Remy), Bolasie, Boldrin (Dk.46 Umar), Deniz Hümmet (Dk.46 Yasin Pehlivan), Pohjanpalo (Dk.73 Alper Potuk)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Brecka (Dk.46 Hajradinoviç), Donk, Hadergjonaj (Dk.90 Dirar), Sadiku (Dk.84 Doğucan Haspolat), Travnik, Mortadha (Dk.46 Evren Eren Elmalı), Tarkan Serbest, Umut Bozok (Dk.88 Yusuf Erdoğan), Jorgensen
Sarı kartlar: Dk.18 Dabo, Dk. 61 Umar, Dk. 80 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 19 Jorgensen, Dk. 32 Travnik, Dk.67 Tarkan Serbest, Dk.90+2 Bruma (Kasımpaşa)
Goller: Dk.11 Cemali Sertel, Dk.90+11 Selim Ay (Çaykur Rizespor) Dk.62 Umut Bozok (penaltıdan) (Kasımpaşa)

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#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Kasımpaşa

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