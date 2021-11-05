Çaykur Rizespor 2-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi Çaykur Rizespor 2-0'lık skorla kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galibiyet gollerini 11. dakikada Selim Ay ve 70. dakikada Djokovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Alanyaspor ise Bülent Korkmaz döneminde ilk kez yenilgi yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Candeias'ın sağdan ceza yayı üzerine ortasında, Efkan Bekiroğlu'nun yere inmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

11. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan kazanılan faul atışında Boldrin'in ceza sahası içerisi arka direğe ortasında, Selim Ay'ın kafa vuruşunda top yerden sekerek filelere gitti: 1-0

26. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında savunmadan seken topa Boldrin'in penaltı noktasında şutunda, bir kez daha savunmaya çarpan meşin yuvarlak yan direğe vurarak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Sabo, Boldrin, Boyd, Pohjanpal

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut, Efkan, Candeias, Efecan, Emre Akbaba, Babacar