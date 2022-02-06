Çaykur Rizespor 1 - 3 Adana Demirspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Küme düşmeme mücadelesi veren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Adana Demirspor, sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 28. dakikada Bjarnason, 33 ve 72. dakikalarda ise Mario Balotelli kaydetti.

Çaykur Rizespor'un tek sayısı, 80. dakikada Yusuf Sarı'nın ayağından geldi. Karadeniz ekibinin flaş transferi Gedson Fernandes, 71. dakikada oyuna girdi ve golün asistini yaptı.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Adana Demirspor, puanını 40 yaptı. Çaykur Rizespor ise 22 puanda kaldı.