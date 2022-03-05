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Çaykur Rizespor 1-2 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor 1-2 Giresunspor (Maçın özeti ve golleri)

Giresunspor, Süper Lig'in 28. haftasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor-Giresunspor maçından en özel fotoğraflarÇaykur Rizespor-Giresunspor maçından en özel fotoğraflar
Çaykur Rizespor-Giresunspor maçından en özel fotoğraflar

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Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 2-1 kazandı.

Rizespor, 14. dakikada Pohjanpalo ile öne geçerken yanıt 45+3. dakikada Chiquinho'dan geldi. Galibiyet golünü ise 47. dakikada Traore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Giresunspor'un puanı 32, Rizespor'un 23 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

12. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahasının dışında topla buluşan Umut Nayir’in sol çaprazdan gerçekleştirdiği vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

14. dakikada Gedson'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada sol kanattan gelen pasta ceza sahasının içerisinde topla buluşan Chiquinho’nun vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

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24. dakikada orta sahada topla buluşan Pohjanpalo rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına kadar girerek vuruşunu gerçekleştirdi ancak kaleci Okan topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammed’in Eren Albayrak ile girdiği mücadelede yerde kalması sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Chiquinho meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eren, Holmen, Ponck, Cemali, Yusuf, Gedson, Dabo, Mendes, Boyd, Pohjanpalo.

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Aziz, Traore, Flavio, Sergio, Chiquinho, Muhammed, Umut.

 

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