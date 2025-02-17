Çaykur Rizespor 1-2 Galatasaray (Süper Lig maçı özeti)

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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, 47. dakikada Victor Osimhen ile 1-0 öne geçti. Rizespor ise aradığı golü 54. dakikada Ali Sowe'nin ayağından bulsa da 86. dakikada tekrar sahneye Osimhen çıktı ve takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini yaşayan sarı - kırmızılılar puanını 63'e yükseltti. Rizespor'un puanı ise 27'de kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Okan Buruk'un öğrencileri, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İlhan Palut'un ekibi ise Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKAKLAR

17. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi’nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer’in şutunda top Muslera’nın kucağında kaldı.

33. dakikada sol kanattan Mithat’ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin’in şutunda savunmadan sekerek Akintola’nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola’nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.

28. dakikada Torreira’ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.

42. dakikada Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanatta Mithat’tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.

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47. dakikada sağ kanattan Frankowski’nin ortasında Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

53. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola’nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

87. dakikada kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1