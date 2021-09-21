Çaykur Rizespor 1 - 2 Altay (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ameliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandıAmeliyat için hastasından 15 bin TL isteyen Prof. Dr., suçüstü yakalandı#Doktor
Soylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladıSoylu: Türkiye afet yönetiminde çağ atladı#Süleyman Soylu
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
Dünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kuruluna taşındıDünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kurulu'na taşındı!#BM Genel Kurulu
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştüBakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü#Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Robert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldıRobert Lewandowski Altın Ayakkabı ödülünü aldı#Robert Lewandowski
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül olduSon dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu#Erhan Çelenk
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERSpor Arena Haberleri

Çaykur Rizespor 1 - 2 Altay (Maç özeti)

#Rize#Altay#Süper Lig
Çaykur Rizespor 1 - 2 Altay (Maç özeti)

Süper Lig'in 6. haftasında Altay, deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Hafta sonu Göztepe derbisini kazanan İzmir ekibi, Çaykur Rizespor'u da deplasmanda yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor ile Altay, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu derbide Göztepe'yi yenerek moral bulan Altay, Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle döndü.

Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu

İlgili Haber:Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bjorkander ve 73. dakikada Bamba kaydetti. Rizespor'un tek sayısı 90+1. dakikada Bolasie'nin ayağından geldi.

Altay'da Thiam, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Altay puanını 12'ye yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Altay#Süper Lig