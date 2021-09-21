Çaykur Rizespor 1 - 2 Altay (Maç özeti)

Çaykur Rizespor ile Altay, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi.
Geçtiğimiz hafta sonu derbide Göztepe'yi yenerek moral bulan Altay, Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle döndü.
İlgili Haber:Son dakika: Erhan Çelenk gole giderken topu taca attı, yanına ilk koşan Gökhan Gönül oldu
İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bjorkander ve 73. dakikada Bamba kaydetti. Rizespor'un tek sayısı 90+1. dakikada Bolasie'nin ayağından geldi.
Altay'da Thiam, 68. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Altay puanını 12'ye yükseltti. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.