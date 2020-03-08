Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor
Süper Lig'in 25. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Çaykur Rizespor ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Alanyaspor 35. dakikada Bammou'nun golüyle öne geçerken Çaykur Rizespor'a eşitliği getiren golü 61. dakikada Samudio kaydetti.
Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 5 maça çıkan Alanyaspor puanını 40 yaptı. 6 haftadır 3 puan alamayan Çaykur Rizespor ise Ünal Karaman'ın ilk maçında 4 haftalık mağlubiyet serisini kırarak aldığı beraberlikle 25 puana çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.
20. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
21. dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.
31. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.
32. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.
35. dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
44. dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.
49. dakikada rakibinden sıyrılan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda, Diomande müdahale ederek filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
61. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Samudio, rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
66. dakikada Samudio'nun ara pasında sol taraftan ceza sahasına giren Melnjak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
78. dakikada Cisse'nin sağdan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Efecan Karaca'nın sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
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