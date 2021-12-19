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Çaykur Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

#Süper Lig#Rizespor#Malatyaspor
Çaykur Rizespor 1-0 Yeni Malatyaspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Son sıralardan kurtulmaya çalışan Karadeniz ekibi, evinde art arda 5. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflarÇaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 80. dakikada Deniz Hümmet kaydetti.

Bu sonuçla evinde çıktığı son 5 maçtan da galip ayrılan Çaykur Rizespor puanını 16'ya çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Öznur Yeni Malatyaspor ise 14 puanda kaldı.

 

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Umar’ın pasında topla buluşan Pohjanpalo’nun şutunda savunma topu kornere çeldi.
40. dakikada Tyler Boyd köşe atışında, Bodrin ile şık bir paslaşma yaparak ceza sahasının içerisinden vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Ertaç’ta kaldı.
44. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tetteh’in şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesi sonrası üst direkten çizgiye çarpan topu Tarık kontrol etmeyi başardı.

49. dakikada Djokovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Cemali’nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 1-0

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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Nariç xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xxx (Sabo dk. 46 xx), Holmen xx, Emir Han x, Cemali xxx, Fabricio xx, Djokovic xxx, Boldrin xx (Remy dk. 65 xx), Umar xx (Yasin dk. 88 ?), Boyd xx (Alper dk. 74 x), Pohjanpalo xx (Deniz dk. 65 xxx)
Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mallan x, Semih x, Wallace x, Sadık x, Karim x, Chouiar x, Aabid x (Kubilay dk. 85 ?), Ndong x, Adem x, Tetteh x
Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)

 

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#Süper Lig#Rizespor#Malatyaspor

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