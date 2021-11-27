Çaykur Rizespor 1-0 Kayserispor (Maçın özeti ve golü)

Çaykur Rizespor ile Kayserispor, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi. Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Ev sahibin golünü 48. dakikada Selim Ay kaydetti.
Evinde art arda 3. galibiyetini alan Çaykur Rizespor puanını 10'a çıkardı. 3 haftadır kazanamayan Kayserispor ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Tyler Boyd’un sol kanattan ceza sahasına ortasında Pohjanpalo'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Umar’ın, ön direğe pasında savunma topu kornere çeldi.
26. dakikada kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Kemen'in şutunda top az farkla auta gitti.
32. dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşu kaleci Lung topu kornere çeldi.
47. dakikada Rizespor’da Boldrin’in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda Selim Ay’ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 1-0
57. dakikada Rizespor’da Baiano’nun ortasında Pohjanpalo topla buluşmadan önce Kayseri savunması topu kornere gönderdi.
59. dakikada Rizespor’da Boldrin’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Boyd’un şutunda kaleci Lung’dan seken top direkten oyun alanına dönü. Ardından tehlike uzaklaştırıldı.
68. dakikada Rizespor’da Boldrin orta sahadan ceza sahası yakınlarına kadar geldiği topu kaleye gönderdi. Top direği sıyırarak auta çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hasan Kemal Uğurlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Umar (Dabo dk. 94 ?), Holmen, Selim, Cemali Djokovic, Fabricio, Boyd (Deniz Hümmet dk. 73), Boldrin, Sabo,( Alper Potuk dk. 84 ?) Pohjanpalo (Yasin Pehlivan dk. 73)
Yedekler: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Monzango, Alberk Koç, Phiri, Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Lung , Onur , Majid , Carole (Yasir dk. 73) Campanharo , İlhan (Ramazan dk. 80 ?), İbrahim (Mane dk. 56 x), Kemen x, Mustafa (Gökhan dk. 56), Gavranovic
Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Emre, Uğur, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Selim Ay (dk. 47) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Mane (Yukatel Kayserispor)